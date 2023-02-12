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Сегодня, 10:03

Большинство западных журналистов присудили Махачеву победу над Волкановски

Давид Хачатрян
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Опубликованы подсчеты журналистов ведущих западных изданий.

Подавляющее большинство журналистов отдали победу чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (24-1) над чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2) на UFC 284.

Двое журналистов присудили россиянину победу со счетом 49-46, 21 журналист отдал победу Махачеву со счетом 48-47, и лишь 6 увидели победу Волкановски со счетом 48-47. Данные были опубликованы на портале MMA Decisions.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

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Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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