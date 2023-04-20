Борцовская лига Поддубного планирует организовать схватку Садулаева и Снайдера

Исполнительный директор PWL Юрий Федоров сообщил, что Борцовская лига Поддубного (PWL) в 2023 году организует схватку между двукратным олимпийским чемпионом россиянином Абдулрашидом Садулаевым и олимпийским чемпионом американцем Кайлом Снайдером.

«Мы рассчитываем, что в 2023 году состоится схватка Абдулрашида Садулаева и Кайла Снайдера. Это большая и громкая схватка. К тому же американская борьба потеряла интерес со стороны зрителей из-за отсутствия сильнейших российских спортсменов», — цитирует Федорова пресс-служба организации.

Садулаев и Снайдер дрались друг с другом четыре раза. Счет личных встреч — 3:1 в пользу россиянина.