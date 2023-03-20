Борисов: «Из Дагестана пишут, что я победил Керимова»

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал свой бой с Рустамом Керимовым, который прошел на турнире ACA 154.

«Мы провели два зеркальных боя. Пять лет назад и сейчас. Они получились одинаковыми. В чем парадокс? Керимов как соперник мне неудобен. Не только мне, многим. А парадокс в том, что я ему тоже очень неудобен. Поэтому получаются такие бои, включающие много факторов помимо подготовки. Бой не получился. Я не был доволен именно собой. У меня есть ответственность перед зрителем. Если нет нокаута, от меня ждут больше развязок, интересных моментов. Бой получился вязким, Керимов — душный соперник. Сложно с ним биться. Но я считаю, что победа осталась за мной. По раундам я чувствовал, что он не может меня перевести. Прошли два зацепа без контроля. Перевести вниз он меня ни разу не смог, за исключением первого раунда. Дальше я все заблокировал.

Многие пишут, что я выиграл. В том числе из Дагестана. То, что бой оказался самым обсуждаемым на турнире — это плюс. Бой некрасивый, скучный. Мне не понравился. Мне было скучно смотреть на самого себя. Со своими травмами мне было очень тяжело", — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

17 марта на турнире ACA 154 Борисов одержал победу над Керимовым раздельным решением судей и защитил титул чемпиона ACA в легчайшем весе. Ранее спортсмены встречались 24 марта 2018 на турнире ACB 83 — тогда раздельным решением судей победил Керимов.