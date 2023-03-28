Борисов назвал Нурмагомедова фаворитом в бою с Двалишвили

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов высказался о шансах на победу Умара Нурмагомедова в поединке с Мерабом Двалишвили.

«Очень интересный бой. Сложность прогноза в том, что трудно оценить Мераба. Бой с Петром не показатель, потому что неизвестно, что было с Яном. Может, действительно у него была серьезная травма. В поединке Умара и Мераба я дам 55 на 45 в пользу российского бойца. Двалишвили — физически здоровый парень. Он может выдержать пять раундов. Мы в этом убедились. В ударной технике он прогрессирует. С борьбой нет проблем. Но мне кажется, что Умар разностороннее в борьбе. У него лучше грэпплинг. И он не такой как Петр. Ян больше жесткий и прессингующий, а Умар — пластичный. Хорошо летят ноги, даже с места. Поэтому я бы поставил на него. У него нет нокаутирующей «банки», но школа Нурмагомедова, грэпплинг, тактика и изучение соперника — это на стороне Умара. На первое место я бы поставил тактику», — цитирует Борисова Metaratings.ru.

На счету 27-летнего Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения. В активе Двалишвили 15 побед и четыре поражения.