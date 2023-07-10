Борисов считает, что Каннонье для Чимаева опаснее Усмана

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Джаредом Каннонье, который случайно анонсировал тренер шведского бойца.

«Чимаев уже прошел проверку в поединке с Гилбертом Бернсом. Это уже уровень. В целом, Чимаев на уровне во всех аспектах ММА — от борьбы до мотивации, поэтому считаю фаворитом именно Хамзата. Не знаю, в какой он форме сейчас. Последний бой у него был в сентябре прошлого года, но с зарядом, свойственным Чимаеву, я бы ставил именно на него. Каннонье — крупный парень, выступавший в полутяжелом весе. Он уже адаптировался к среднему весу. Сам Чимаев тоже немаленький. Вживую его не видел, а по боям он — габаритный боец. Если сравнивать Каннонье и Усмана, все аналитики говорят, что Камару уже не тот, что был раньше. Видно, что сдал после тяжелого нокаута. Каннонье опаснее Усмана. Вопрос подготовки. Если Чимаев будет готов, он выиграет», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Чимаев не может договориться о поединке против Усмана.

В активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Усмана 20 побед и 3 поражения.