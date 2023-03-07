Борисов заявил, что Двалишвили удобен Яну

Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов прокомментировал противостояние на турнире UFC Петра Яна и Мераба Двалишвили и объяснил, почему российский боец должен победить.

«Я жду хороший бой. Не смотрел раньше этого Мераба, но мне сказали, что он хорошо борется. Но если сравнивать его со Стерлингом, то они разные. Он низкорослый, а Стерлинг — рослый афроамериканец, который завязывал Петра своими ногами и за счет рычагов забрал два раунда в партере. Мне кажется, что именно этот оппонент Петру удобен. Если где-то он будет его переводить, то ему будет сложно удержать Петра внизу без таких рычагов. Мне кажется, и Петр хорошо готовился под соперника. Он еще молод и хорошо мотивирован. Ему всего 30 лет. Он выйдет злой и голодный и будет иметь все шансы. В бою с Шоном О'Мэлли Петра слили. Я бы отдал победу Яну, который больше делал для победы, делал переводы, хотя он позволил плотностью боя судьям подумать и решить, за счет чего можно отдать бой американцу. Сейчас Петр сделал выводы и понимает, что слабину нигде нельзя давать. Думаю, что он хорошо выстрелит», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

12 марта в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе идущий на серии из двух поражений россиянин Петр Ян проведет бой в легчайшем весе против грузина Мераба Двалишвили.