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Сегодня, 16:43

Борисов заявил, что Павлович уже наработал на титул

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов оценил перспективы Сергея Павловича завоевать титул чемпиона UFC в ближайшем будущем.

«Серега все еще молодой тяжеловес, почему бы ему не подраться с тем же Сирилом Ганом. Это уже другой уровень по сравнению с ребятами, которых он нокаутировал. Ган более разносторонний. На этом сопернике было бы неплохо проверить себя. А ждать год... Зачем такой простой? Наоборот, он может еще больше набраться опыта. Тем более Ган два раза подрался за пояс. Ган очень хитрый. Он работает иначе, двигается. Все остальные соперники приняли бой Павловича. Они были ему удобны. Решение за командой россиянина, принимать ли бой. С Джонсом будет совершенно другая картина. Джон — очень грамотный тяж, не будет рубиться в стойке, нет. Он будет делать свою работу, пытаться переводить, включать локти и ноги. Поэтому имеет смысл подраться с Ганом. Безусловно, что шестью победами подряд в первом раунде Павлович уже на титул наработал. Он убрал людей, которые были на слуху», — приводит слова Борисова MMA.Metaratings.ru.

23 апреля в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Сергей Павлович победил техническим нокаутом в первом раунде американца Кертиса Блейдса и продлил свою серию досрочных побед до шести поединков.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/borisov-pavlovich-uzhe-na-titul-narabotal-no-est-smysl-podratsya-s-ganom-245519/
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
Сирил Ган
UFC
ММА
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