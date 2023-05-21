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Вячеслав Борщев: «Я никогда не был так готов, как к бою с Махешатом. Надеюсь на новый контракт с UFС»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Вячеслав Борщев прокомментировал свою победу над китайцем Хайшаером Махешатом на турнире UFC Fight Night 223.

Борщев нокаутировал соперника в середине второго раунда.

«Я так усердно работал над моей борьбой, ММА — очень жесткая игра, тут не до шуток. При всем уважении, не думаю, что есть другой такой спорт, как ММА, это очень жесткий спорт. Я продолжаю мой путь, я наслаждаюсь им, надеюсь, получу новый контракт.
Тычок в глаз? После него я ничего не видел этим глазом, я вижу три тебя [говорит Биспингу], два его. Но, честно говоря, я никогда не был так готов, как к этому бою, это был лучший кэмп в моей карьере. Даже если бы он ткнул меня в оба глаза, я бы, пожалуй, все равно убил его. В конце первого раунда я понял, что его легче поймать с правой, я ждал этой возможности снова, и во втором раунде она пришла», — сказал Борщев в интервью после поединка.

31-летний Борщев одержал вторую победу в UFC. Всего у него 7 побед и 3 поражения в ММА.

Вячеслав Борщев
UFC
ММА
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