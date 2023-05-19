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Сегодня, 09:37

Борщев: «Я в шоке после боя Гейджи с Физиевым. Думал, Рафаэль его просто уничтожит»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Вячеслав Борщев рассказал, кого считает фаворитом в поединке между американцами Джастином Гейджи и Дастином Порье.

«Я в таком шоке после боя Гейджи с Физиевым. Думал, Рафаэль его просто уничтожит и даже не почувствует. Гейджи, оказывается, очень обучаемый. Даже не знаю, что ожидать. Так бы сказал, что сто процентов победит Порье. Если Гейджи подойдет к бою в такой же форме и будет его грамотно вести, а не рубиться, у Порье могут быть проблемы», — приводит «РБ Спорт» слова Борщева.

Поединок между Гейджи и Порье состоится 29 июля на UFC 291.На счету Джастина 24 победы и 4 поражения. В активе его соотечественника 29 побед и 7 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-borshhev-by-l-v-shoke-ot-boya-gejdzhi-fiziev-dumal-rafae-l-ego-unichtozhit/
Вячеслав Борщев
Дастин Порье
Джастин Гейджи
ММА
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