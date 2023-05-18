Борщев: «На месте Вахитова я бы поехал тренироваться в Осетию, там очень крутая борьба»

Российский легковес UFC Вячеслав Борщев высказался о перспективах в ММА экс-чемпиона Glory по кикбоксингу Артема Вахитова.

«Вахитов — один из самых топовых в мире кикбоксеров. Жаль, что этот вид спорта потеряет такого бойца, но я желаю ему успеха в ММА и верю в него. Главное, чтобы он сам был уверен в своем успехе и хотел его добиться. Все у него получится, если захочет. Сейчас на хайпе American Top Team и AKA. Про другие команды в этом весе сказать сложно, если он хочет в Америку. Но и в России есть где тренироваться: Дагестан, Осетия. Я бы на его месте в Осетию поехал, потому что в Дагестан многие ездят, а в Осетии тоже очень крутая борьба. Может быть, в Дагестане уже набита рука и все знают о нем, а в Осетии больше чистых борцов, чем бойцов ММА», — цитирует Борщева Metaratings.ru.

Вахитов 11 июня дебютирует в профессиональных смешанных единоборствах в рамках совместного турнира Open FC 31 и ASI Championship 7. Его соперником станет Ашраф Башанди из Египта.