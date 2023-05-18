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18 мая, 22:15

Борщев рассказал о том, как появилось его прозвище Слава Клаус

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец легкого дивизиона UFC Вячеслав Борщев рассказал о своей популярности и о том, как появилось его прозвище Слава Клаус.

«В Сакраменто меня хорошо знают, подходят в магазинах и на улицах. Когда мы ездили в Сан-Диего, тоже встречал случайных людей, которые меня узнавали. Слава Клаус залетает в голову легко. Мы смеялись, что Юрайя Фейбер — гений маркетинга, потому что он говорил, что Санта Клаус — второе по узнаваемости в мире имя после Иисуса. Так он придумал Слава Клаус», — приводит слова Борщева MMA.Metaratings.ru.

Вячеслав Борщев проведет следующий поединок на турнире UFC в Лас-Вегасе 20 мая. Его соперником станет китаец казахского происхождения Хайсаер Махешате. Борщев провел в UFC три боя, в двух последних потерпел поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/borshev-genii-marketinga-feiber-pridumal-prozvishe-slava-klaus-252076/
Вячеслав Борщев
UFC
ММА
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