Бостанжи оказалась тяжелее Яньковой на взвешивании перед боем

20 апреля, 21:54
Боец смешанных единоборств Сюденюр Бостанжи оказалась тяжелее своей соперницы Анастасии Яньковой на взвешивании перед поединком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Вес спортсменки из Турции составил 57 кг, россиянки — 56,9 кг.
Девушки встретятся на ринге в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» завтра, 21 апреля.
Главным событием вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.
В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев и Родриго Капораль. Этот бой тоже будет реваншем. Родриго уже встречался с Марифом и выиграл у него решением судей.