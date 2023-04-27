Бой Дейвисона Фигередо и Манел Капе на UFC 290 отменен

Поединок экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигередо (21-3) и девятого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона Манел Капе (18-6) отменен по причине недопуска на бой Фигередо со стороны врачей.

«Я все еще травмирован, — сказал Фигередо в интервью Troca o Franca. — Я попросил бой, сказал своему менеджеру, что хочу драться, но когда он дал мне бой и я поговорил со своим физиотерапевтом и офтальмологом, [они сказали], что мое зрение восстановлено не на 100 процентов. Бывают дни, когда я вижу нормально, а бывают дни, когда не все в порядке, особенно после тренировок, поэтому они решили, что я должен пройти полную шестимесячную [медицинскую дисквалификацию], которую дал мне офтальмолог [после UFC 283]».

Фигередо и Капе должны были подраться 8 июля на UFC 290.