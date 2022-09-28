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28 сентября, 12:11

Эдсон Барбоза получил травму. Его бой с Топурией отменен

Давид Хачатрян

36-летний бразилец Эдсон Барбоза (22-11) снялся с боя с испанским бойцом грузинского происхождения Илией Топурией (12-0) из-за травмы колена правой ноги. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

До сих пор неясно, останется ли в карде Топурия. Его бой с бразильцем должен был состояться 29 октября на UFC Vegas 63 в Лас-Вегасе, США.

Барбоза проиграл два последних поединка. В прошлом бою он проиграл единогласным решением судей Брайсу Митчеллу (15-0) 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Топурия в последнем бою выиграл у Джая Герберта (12-4) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.

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