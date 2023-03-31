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Сегодня, 17:12

Бой Кратоса и Фролича возглавит турнир кулачной лиги RCC Hard

Отдел единоборств «СЭ»
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29 апреля на пятитысячной арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге состоится первый турнир по кулачным боям лиги RCC Hard, сообщает пресс-служба организации.

RCC Hard возглавит бой топового бойца из Екатеринбурга Сергея Кратоса против бразильского нокаутера Кристиана Фролича. Кратос за пять поединков на кулаках вырос в настоящую легенду этой дисциплины: все пять раз он забирал бонусы вечера, а один из поединков был признан лучшим за 2023 год. Фролича ждет дебют — боец ММА никогда не выступал без перчаток, но на последнем турнире он оформил нокаут и сломал сопернику орбитальную кость.

Со-главным поединком станет встреча Дауда Стхански, одного из родоначальников кулачных поединков в России, и жесткого нокаутера из мира смешанных единоборств — Михаила Колобегова.

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