Бой между Емельяненко и Дациком перенесен на 12 апреля

Турнир Ural FC 7, в рамках которого Александр Емельяненко проведет реванш против Вячеслава Дацика, перенесен на 12 апреля, сообщается на странице лиги во «ВКонтакте».

Изначально поединок должен был пройти 30 марта. Бой пройдет по правилам бокса в маленьких перчатках для MMA.

Первый поединок между Емельяненко и Дациком прошел в сентябре 2022 года на Hardcore Boxing. Тогда Вячеслав нокаутировал Александра на 13-й секунде поединка.

Турнир Ural FC 7, включая бой Емельяненко и Дацика, можно будет посмотреть в официальной группе промоушена Ural FC в социальной сети VK. Повторы противостояний лига оперативно выкладывает на свой официальный YouTube-канал.

Всего на счету 42-летнего Емельяненко 29 побед, 10 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах. 44-летний Дацик за карьеру одержал 7 побед и потерпел 8 поражений.