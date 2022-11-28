Бой между Немковым и Ромеро в Bellator может быть перенесен

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Поединок между чемпионом Bellator в полутяжелом весе россиянином Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро может не состояться 4 февраля, сообщает ТАСС.
Россиянин проводит процедуры восстановления после боя против Кори Андерсона. Так что дата поединка с Ромеро может измениться.
18 ноября Немков провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Россиянин победил единогласным решением судей.
Бой также носил статус финала «Гран-при», за победу Немков получил 1 миллион долларов.
В активе 30-летнего россиянина 15 побед и 2 поражения.