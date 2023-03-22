Бой Наоя Иноуэ со Стивеном Фултоном отложен из-за травмы японца

Бывший абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0) получил травму на тренировке, готовясь к поединку с чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе Стивеном Фултоном (21-0). В связи с этим поединок, который должен был состояться 7 мая в родном городе Иноуэ Йокогаме, Япония, отложен. Об этом сообщило ESPN.

Иноуэ отказался от своих четырех титулов в легчайшем весе в январе после того, как победил Пола Батлера (34-3) нокаутом в одиннадцатом раунде. Бой состоялся 13 декабря 2022 года в Токио, Япония.

Фултон, который является одним из лучших боксеров pound-for-pound, в прошлом бою одолел Даниэля Романа (29-4) единогласным решением судей (120 — 108, 120 — 108, 119 — 109). Бой состоялся 4 июня 2022-го в Миннеаполисе, США.