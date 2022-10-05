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Сегодня, 11:24

Бой непобежденных бойцов UFC Евлоева и Митчелла под вопросом

Давид Хачатрян

Поединок двух ярких проспектов полулегкого веса может быть отменен. По данным российского журналиста Игоря Лазорина, Мовсар Евлоев (16-0) получил травму на тренировке.

Неясно, помешает ли эта травма организации боя с Брайсом Митчеллом (15-0). Поединок должен состояться 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.

Евлоев находится на 10-й строчке рейтинга полулегкого веса. В UFC он провел шесть боев, и каждый забрал решением судей. В прошлом бою россиянин победил Дэна Иге (15-6) 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Митчелл находится на девятой строчке рейтинга полулегкого веса. В UFC он провел шесть боев, пять из которых продлились всю дистанцию. В прошлом бою он одолел Эдсона Барбозу (22-11). Бой состоялся 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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