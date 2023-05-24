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Сегодня, 10:21

Бой Олейника и Дацика может состояться в августе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах по организации боев для бывшего бойца UFC Алексея Олейника.

«Дело в том, что этим нужно постоянно интересоваться и думать о том, что будет дальше. Мы видим, что в единоборствах нужен герой, чьими достижениями интересовались, чьи достижения были бы бесспорными, и бои которого интересно смотреть. К осени мы начнем собирать стадионы на боях Алексея. У Олейника сохраняется желание набить бубен Вячеславу Дацику. У нас есть это в планах. Может, в августе», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Олейнику предстоит бой с британцем Оли Томпсоном, который состоится 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча пройдет в формате три раунда по три минуты.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boi-oleinika-i-dacika-mozhet-sostoyatsya-v-avguste-253475/
Алексей Олейник
Владимир Хрюнов
ММА
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