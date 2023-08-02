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Сегодня, 00:07

Бой Рахмонова и Гастелума отменен. Гастелум получил травму

Давид Хачатрян
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Перешедший в полусредний вес Келвин Гастелум (18-8) заявил, что его бой с Шавкатом Рахмоновым (17-0) 16 сентября на UFC Fight Night на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, отменен. Гастелум рассказал, что получил перелом лица, когда во время спарринга пропустил удар локтем.

«Я получил удар локтем, который привел к открытому перелому, и несколько костей оказались сломаны, — сказал Гастелум на своем YouTube-канале. — Я должен извиниться перед всеми. Перед всеми, кто с нетерпением ждал этого боя, я приношу свои извинения. Приношу свои извинения Шавкату Рахмонову и его команде. Я чувствую себя плохо. Я чувствую себя очень ужасно из-за этого неприятного инцидента. Я вернусь. Я буду продолжать тренироваться. Я по-прежнему могу заниматься силовой и физической подготовкой. Я по-прежнему могу много тренироваться с моим тренером Ноем Файнбергом».

Гастелум добавил, что попросил руководство UFC перенести бой на ноябрь.

«Я попросил перенести поединок на ноябрь. Надеюсь, они выполнят мое желание. Это будет 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден»», — добавил боец.

Рахмонов в прошлом бою ?победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Келвин Гастелум
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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