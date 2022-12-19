Бой Роба Уиттакера и Пауло Косты на UFC 284 отменен

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) и Пауло Коста (14-2) не смогут встретиться на турнире UFC 284 в Австралии. Все попытки организовать этот бой провалились, сообщает ESPN.

Ранее Коста в соцсетях назвал новости о бое с Уиттакером «фейковыми», а в интервью Submission Radio заявил, что обсуждает с UFC новый контракт. В свою очередь Уиттакер в интервью Submission Radio назвал Косту «прирожденным троллем» и подчеркнул, что ожидал, что бой состоится.

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте, Австралия.