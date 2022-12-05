Бой Робби Лоулера и Сантьяго Понзиниббио на UFC 282 отменен

За неделю до турнира UFC 282 бывший чемпион организации в полусреднем весе Робби Лоулер (19-16) снялся с поединка с Сантьяго Понзиниббио (28-6) из-за травмы. Сейчас матчмейкеры UFC подыскивают аргентинцу замену, сообщает MMA Junkie.

Лоулер прошлый бой проиграл Брайану Барберене (18-9) техническим нокаутом во втором раунде 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Понзиниббио идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он потерпел поражение от Мичела Перейры (28-11) раздельным решением судей 21 мая на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.