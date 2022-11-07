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Сегодня, 11:08

Бой Шейна Бургоса и Марлона Мораеса 25 ноября на PFL отменен

Давид Хачатрян
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Бывшие бойцы UFC Шейн Бургос (15-3) и Марлон Мораес (32-10) должны были подраться на PFL 25 ноября в Hulu Theater в Нью-Йорке, США. Однако Бургос снялся с поединка, и поэтому бой был отменен. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани.

Бургос покинул UFC, хотя шел на серии из двух побед. В прошлом бою он одолел Чарльза Жордена (13-6) судейским решением. Бой состоялся 16 июля на UFC on ABC 3 в Элмонте, США.

Мораес в апреле принял решение завершить карьеру, когда потерпел четвертое поражение подряд от Сун Ядуна (19-7) на UFC Fight Night 203. Однако бразилец решил вернуться из отставки, подписав контракт с PFL.

ММА
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