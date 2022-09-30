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Сегодня, 21:09

Бой Шлеменко с Клебером Соузой завершился вничью

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Шлеменко.
Фото Соцсети

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко 30 сентября провел бой с бразильцем Клебером Соузой на турнире SFC 5, который прошел в Омске.

Поединок продлился все отведенные три раунда. Бой завершился ничьей: 29-28, 28-29, 28-28.

До этого Шлеменко предыдущий бой 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге, где он техническим нокаутом в первом раунде уступил бойцу из Сербии Алкександру Иличу.

Всего на счету 38-летнего Шлеменко до этого боя была 61 победа и 14 поражений, у 37-летнего Соузы — 23 победы и 13 поражений.

Александр Шлеменко
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