Бой Томпсона и Перейры на UC 291 отменен

Сегодня, 16:15
Поединок главного карда UFC 291 между Стивеном Томпсоном и Мишелом Перейрой отменен. Причина — отказ команды Томпсона от боя после проваленного взвешивания у Перейры. Бразилец перевесил лимит полусредней весовой категории на 1 кг.
«Это не первый раз, когда мой оппонент проваливает взвешивание, и, учитывая мой опыт прошлых лет, мы с командой решили, что не стоит соглашаться на этот поединок», — написал Томпсон в соцсети.
В главном карде выступят тяжеловесы Деррик Льюис и Маркос Рожерио де Лима.
Турнир UFC 291 состоится в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США). Начало основного карда — 5:00 мск.