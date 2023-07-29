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Сегодня, 16:15

Бой Томпсона и Перейры на UC 291 отменен

Руслан Минаев
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Поединок главного карда UFC 291 между Стивеном Томпсоном и Мишелом Перейрой отменен. Причина — отказ команды Томпсона от боя после проваленного взвешивания у Перейры. Бразилец перевесил лимит полусредней весовой категории на 1 кг.

«Это не первый раз, когда мой оппонент проваливает взвешивание, и, учитывая мой опыт прошлых лет, мы с командой решили, что не стоит соглашаться на этот поединок», — написал Томпсон в соцсети.

В главном карде выступят тяжеловесы Деррик Льюис и Маркос Рожерио де Лима.

Турнир UFC 291 состоится в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США). Начало основного карда — 5:00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стивен Томпсон
UFC
ММА
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