Сегодня, 14:21
Бой Мухумата Вахаева и Григория Пономарева переместился с ACA 160 на ACA 161 и пройдет в Москве 11 августа, сообщает президент ACA Алексей Яценко.
Остальные бои будут проведены согласно расписанию.
В главном бою ACA 160 чемпион ACA в полусредней весовой категории Виталий Слипенко проведет первую защиту титула против Гаджидаудова.
Одновременно с розыгрышем пояса 21 июля определится второй полуфиналист Гран-при в полусреднем весе.
Экс-боец UFC Аскар Аскаров, дебютирует в ACA 21 июля в бою против экс-чемпиона ACA Азамата Керефова в рамках Гран-при в наилегчайшем весе.
Еще один чемпионский бой пройдет 21 июля, обладатель титула в полулегком Весе Алихан Сулейманов проведет первую защиту против Ислама Омарова.