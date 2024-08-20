Бой Вартаняна и Грозина возглавит турнир «Наше Дело 85»

Сегодня, 16:27
Стали известны участники турнира «Наше Дело 85».
Вечер смешанных единоборств пройдет 23 августа на площадке КСК Арена в Санкт-Петербурге.
Турнир возглавит поединок Александра Грозина и Эдуарда Вартаняна. В соглавном событии выступят Даурен Ермеков и Дмитрий Арышев.
Главный кард:
Грозин Александр — Вартанян Эдуард
Ермеков Даурен — Арышев Дмитрий
Роверсо Бруно — Сулумов Магомед
Предварительный кард:
Фирсова Ульяна — Сафеева Анна
Насименто Лукас — Назокатов Шодмон
Гараев Сурат — Айдемиров Омар
Грачев Иван — Баширов Гаджимурад
Томаев Давид — Жангоразов Рустам