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Сегодня, 16:27

Бой Вартаняна и Грозина возглавит турнир «Наше Дело 85»

Руслан Минаев
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Стали известны участники турнира «Наше Дело 85».

Вечер смешанных единоборств пройдет 23 августа на площадке КСК Арена в Санкт-Петербурге.

Турнир возглавит поединок Александра Грозина и Эдуарда Вартаняна. В соглавном событии выступят Даурен Ермеков и Дмитрий Арышев.

Главный кард:

Грозин Александр — Вартанян Эдуард

Ермеков Даурен — Арышев Дмитрий

Роверсо Бруно — Сулумов Магомед

Предварительный кард:

Фирсова Ульяна — Сафеева Анна

Насименто Лукас — Назокатов Шодмон

Гараев Сурат — Айдемиров Омар

Грачев Иван — Баширов Гаджимурад

Томаев Давид — Жангоразов Рустам

Эдуард Вартанян
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