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Сегодня, 17:30

Бойца ММА Исмаилова оштрафовали на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти к полицейским

Владислав Маслов
Корреспондент
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российского бойца ММА Магомеда Исмаилова оштрафовали на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции.

«Признать Исмаилова виновным... назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — цитирует судью процесса РИА «Новости».

Заседание проходило повторно, так как на первое, которое должно было состояться месяц назад, спортсмен не явился, хотя получил соотсветсвующее уведомление. Судье пришлось вызвать Исмаилова снова и отложить рассмотрение дела.
38-летний боец является чемпионом мира по боевому самбо и мастером спорта международного класса в данном виде спорта. По правилам ММА он выступал в ACA, Fight Nights, M-1 Global и других промоушенах.
Источник: РИА Новости Спорт
Магомед Исмаилов

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