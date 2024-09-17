Бойца ММА Исмаилова оштрафовали на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти к полицейским

Российского бойца ММА Магомеда Исмаилова оштрафовали на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции.

«Признать Исмаилова виновным... назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — цитирует судью процесса РИА «Новости».

Заседание проходило повторно, так как на первое, которое должно было состояться месяц назад, спортсмен не явился, хотя получил соотсветсвующее уведомление. Судье пришлось вызвать Исмаилова снова и отложить рассмотрение дела.