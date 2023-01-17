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Сегодня, 08:11

Физиева обвинили в том, что он отказывается платить за аренду дома в Таиланде

Давид Хачатрян
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Тайский зал MMA Phuket Top Team сообщил, что Рафаэль Физиев (12-1) не заплатил владельцу дома, в котором он жил, арендную плату за несколько месяцев.

«Физиев задолжал владельцу дома в Таиланде 3 месяца арендной платы. Он несколько раз написал им, что заплатит, но так и не заплатил. Он не оспаривает причитающуюся арендную плату, просто не хочет ее платить, — написал Phuket Top Team в Twitter. — Джастин Гэтжи, пожалуйста, выбей из него арендную плату. Это 100 процентная правда. Есть документы и сообщения, подтверждающие это».

Бой Джастина Гэтжи (23-4) и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.

Рафаэль Физиев
ММА
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