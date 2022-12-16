Сегодня, 09:30
16 декабря на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою встретятся Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.
В соглавном бою подерутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Павел Шульский.
Александр Емельяненко — Святослав Коваленко
Вячеслав Дацик — Павел Шульский
Никита Солонин — Вячеслав Василевский
Тимур Мусаев — Алексей Мельников
В прямом эфире все бои покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира. Начало вечера боев — около 21.00 мск.