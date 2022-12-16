«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Емельяненко — Коваленко, Дацик — Шульский и другие бои

16 декабря на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою встретятся Александр Емельяненко и Святослав Коваленко.

В соглавном бою подерутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Павел Шульский.

Кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Александр Емельяненко — Святослав Коваленко

Вячеслав Дацик — Павел Шульский

Никита Солонин — Вячеслав Василевский

Тимур Мусаев — Алексей Мельников

В прямом эфире все бои покажут телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира. Начало вечера боев — около 21.00 мск.