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Сегодня, 15:16

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам кикбоксинга

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В рамках «Бойцовского Клуба. Суперсерии» пройдут четыре поединка по правилам кикбоксинга.

В главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Поединок пройдет в чемпионском формате — пять раундов по три минуты.

В соглавном бою нашего вечера на ринге встретятся россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и бельгиец Юнус Бенмалек.

Третий поединок пройдет между российским кикбоксером Исламом Мурзатаевым и бразильцем Сезаром Алмейдой.

Четвертая пара бойцов будет объявлена позже.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 18 ноября.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1041995-boitsovskii-klub-ren-tv-vpervye-provedet-po-pravilam-kikboksinga
Владимир Минеев
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