«Бойцовский клуб РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам кикбоксинга

В рамках «Бойцовского Клуба. Суперсерии» пройдут четыре поединка по правилам кикбоксинга.

В главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Поединок пройдет в чемпионском формате — пять раундов по три минуты.

В соглавном бою нашего вечера на ринге встретятся россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и бельгиец Юнус Бенмалек.

Третий поединок пройдет между российским кикбоксером Исламом Мурзатаевым и бразильцем Сезаром Алмейдой.

Четвертая пара бойцов будет объявлена позже.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 18 ноября.