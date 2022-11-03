«Бойцовский клуб РЕН ТВ» впервые пройдет по правилам кикбоксинга

Сегодня, 15:16
В рамках «Бойцовского Клуба. Суперсерии» пройдут четыре поединка по правилам кикбоксинга.
В главном бою встретятся россиянин Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес. Поединок пройдет в чемпионском формате — пять раундов по три минуты.
В соглавном бою нашего вечера на ринге встретятся россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет и бельгиец Юнус Бенмалек.
Третий поединок пройдет между российским кикбоксером Исламом Мурзатаевым и бразильцем Сезаром Алмейдой.
Четвертая пара бойцов будет объявлена позже.
«Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 18 ноября.