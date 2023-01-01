Бойцы Bellator победили бойцов Rizin на совместном турнире

В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin. Все бойцы Bellator одержали победу над представителями Rizin (5-0), в том числе Эй Джей Макки (20-1), который победил Роберто де Соузу (14-2) единогласным решением судей (1-0, 1-0, 1-0).

Приводим результаты всех боев турнира.

Основной кард

Легкий вес: Эй Джей Макки (США) победил Роберто де Соузу (Бразилия) — единогласное решение судей (1-0, 1-0, 1-0).

Полулегкий вес: Патрисио Фрейре (Бразилия) победил Клеберу Койке Эрбсту (Бразилия) — единогласное решение судей (1-0, 1-0, 1-0).

Наилегчайший вес: Киоджи Хоригучи (Япония) победил Хиромаса Огикубо (Япония) — единогласное решение судей (1-0, 1-0, 1-0).

Легчайший вес: Хуан Арчулета (США) победил Су Чул Кима (Южная Корея) — раздельное решение судей (1-0, 0-1, 1-0).

Легкий вес: Гаджи Рабаданов (Россия) победил Коджи Такеду (Япония) — единогласное решение судей (1-0, 1-0, 1-0).

Предварительный кард

Минимальный вес, финал Гран-при: Сейка Изава (Япония) победила Си Ву Парк (Южная Корея) — раздельное решение судей.

Легчайший вес: Наоки Иноуэ (Япония) победил Кента Такизаву (Япония) — Сабмишн, 2-й раунд.

Тяжелый вес: Джуниор Тафа (Австралия) победил Цуеси Сударио (Япония) — ТКО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Джон Додсон (США) победил Хидео Токоро (Япония) — КО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Юки Монтойя (Япония) победил Рожерио Бонторину (Бразилия) — КО, 2-й раунд.

Легкий вес: Джонни Кейс (США) победил Нобумицу Осаву (Япония) — ТКО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Чихиро Сузуки (Япония) победил Йошики Накахару (Япония) — КО, 1-й раунд.

Легкий вес: Патрик Шо Усами (Япония) победил Ноа Бэйя (США) — КО, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Юши Сакура (Япония) победил Тацая Наказаву (Япония) — единогласное решение судей.

Турнир Rizin FF — Rizin 40: Bellator MMA vs. Rizin состоялся 31 декабря 2022-го на «Сайтама Супер Арена» в Сайтаме (Япония).