Бойцы MMA Хадис Ибрагимов и Даниял Эльбаев дали прогноз на свой грядущий поединок

Бойцы MMA Хадис Ибрагимов и Даниял Эльбаев на пресс-конференции дали прогноз на свой грядущий поединок в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У меня уже был назначен бой после того, как я побился с его другом, — сказал Хадис Ибрагимов. — Он писал, чтобы я готовился, идет за мной. И я так понимал, что он выйдет туда. И я рассчитывал на победу и думал — если выйдет, я буду готов ко второму бою без отдыха. И так как он говорил — «готовься», я думал, что он готов к бою, а оказалось, что нет. После этого еще много моментов было, он выходил на хардкор с Каримовым — он проведет бой с Каримовым при том условии, что в независимости от результата ему дадут еще бой со мной. Много раз это противостояние. Об этом говорили. И наконец-то сейчас на РЕН ТВ оно пройдет, думаю. Будет хороший бой, зрелищный — думаю, накал будет».

Ведущий спросил у Данияла Эльбаева его мнение по поводу плюсов этих 30 кг.

«Посмотрим. Ринг покажет. Когда зайдем туда, клетка закроется — посмотрим», — сказал Эльбаев.

На вопрос по поводу времени он ответил так: «Если честно, я не знаю, откуда он это взял, я ничего не выбирал. Мне сказали, что у меня будет такой раунд. Но это я, наверное, скажу — меня медкомиссия не пропускает на большое время. Я не знаю, почему. И прошлый раз запретила», — заявил Даниял.

Телеканал РЕН ТВ начнет транслировать бои в 23.00 по московскому времени.

Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно приобрести по ссылке.