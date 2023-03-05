Бойцы UFC отреагировали на победу Джонса: «Вот почему он величайший»

Профессиональные бойцы MMA похвалили в Twitter нового чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) после его победы над Сирилом Ганом (11-2).

Белал Мухаммад: «ДиСи прямо сейчас может снять гарнитуру и побить Гана»

Деметриус Джонсон: «Он сделал это чертовски легко!!! Джонс — величайший»

Гловер Тейшейра: «Уоу! Джонс — величайший»

Александр Ракич: «Вот почему Джонс величайший»

Крис Кертис: «Это величайший боец, которого когда-либо видело ММА. Мы действительно упустили возможность увидеть его бой с Франсисом»

Рафаэль дос Аньос: «Джонс сделал это очень легко. Другой уровень»

Александр Волкановски: «Джон Джонс победил в стиле Джона Джонса. Очень легко»

Крис Уайдман: «Легко победил даже после трех лет простоя»

Алджамейн Стерлинг: «Поговорим об эпическом возвращении в октагон! Легкая работа!»

Марлон Вера: «Эта победа выглядела для него очень легкой»

Петр Ян: «Танк!»

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.