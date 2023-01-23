Бойцы отреагировали на победу Потери на UFC 283: «Теперь я ненавижу этого парня»

Бойцы отреагировали на победу Потери на UFC 283

Бойцы UFC в Twitter раскритиковали празднование украинского бойца Игоря Потери (19-3) после его победы над ветераном Маурисио Руа (27-14) на UFC 283.

Белал Мухаммад: «Теперь я ненавижу этого парня»

Таннер Босер: «Ты не должен исполнять этот дурацкий танец, когда побеждаешь такую легенду, как Сегун, в его заключительном поединке. Ты гребаный придурок».

Стивен Томпсон: «Очевидно, я не поклонник неуважительного «празднования» со стороны Игоря... Возможно, это было сделано на эмоциях, но Руа — легенда, которая заслуживает только уважения!»

Таннер Босер: «Интервью Игоря заставит многих людей во всем мире болеть за Россию».

Генри Сехудо: «Руа был одним из двух, кто становился чемпионом и Pride, и UFC. Поздравляю с отставкой».

Алджамейн Стерлинг: «Ненавижу, когда люди стареют! Все наши легенды уходят. Мы будем скучать по тебе, Сегун!»

Потеря нокаутировал Руа в первом раунде. После боя украинский боец исполнил танец. Поединок состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.