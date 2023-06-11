Реакция бойцов UFC на завершение карьеры Нуньес: «Легенда MMA!»

Бойцы UFC поздравили в Twitter чемпионку легчайшего дивизиона Аманду Нуньес (23-5) с завершением карьеры бойца.

Дерек Брансон: «Женщины в дивизионе Нуньес сейчас открывают бутылки и празднуют».

Мераб Двалишвили: «Аманда, поздравляю с отличной победой! Желаю удачи! Легенда MMA».

Гилберт Бернс: «Прекрасный турнир для Нуньес и Оливейры!»

Ракель Пеннингтон: «Я и Джулианна [Пенья] должны подраться за титул! Дана, я всегда думала, что мы должны были встретиться в финале TUF. Тогда этого не произошло, но это можно сделать сейчас!»

Алджамейн Стерлинг: «Поздравляю, Аманда, с удивительной карьерой!»

Джамал Хилл: «Мои поздравления с невероятной и удивительной карьерой, легенда!»

Белал Мухаммад: «Отличная карьера! Ты легенда, львица»

Нуньес победила Ирен Алдану (14-7) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-43) и завершила карьеру. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.