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Сегодня, 11:18

Физиев и Гамрот договорились подраться в сентябре

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-2) и седьмой номер рейтинга Матеуш Гамрот (22-2) готовы подраться друг с другом в сентябре.

«Кто-нибудь хочет подраться в августе?» — написал Физиев в Twitter, на что Гамрот ответил: «Погнали, братан! Пять раундов в сентябре».

«В сентябре я тоже готов! Но, бро, я выдохся за три раунда [в бою с Джастином Гэтжи], почему ты предлагаешь пять раундов? Я думал, мы друзья», — написал Физиев.

Также на предложение азербайджанского бойца откликнулся 13-й номер рейтинга Ренато Мойкано (17-5): «Я бы хотел матч-реванш!» — написал бразилец в Twitter.

Джастин Гэтжи (24-4) победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Гамрот победил Джалина Тернера (13-6) раздельным решением судей. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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