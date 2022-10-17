Брансон подерется с Херманссоном 3 декабря на UFC on ESPN 42

Пятый номер рейтинга среднего веса Дерек Брансон (23-8) проведет следующий поединок против восьмого номера рейтинга Джека Херманссона (23-7) 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США. Об этом сообщает Sherdog.

Брансон прошлый бой проиграл Джареду Каннонье (15-6) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.

Херманссон прошлый бой выиграл у Криса Кертиса (29-9) единогласным решением судей. Бой состоялся 23 июля на UFC Fight Night 208 на арене «O2» в Лондоне, Великобритания.