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Сегодня, 12:06

Брат Хабиба Нурмагомедова хочет изменить имя в паспорте

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов заявил, что хочет сменить паспорт в связи со сменой имени.

«Меня называют Манап многие, потому что знают меня с детства и так далее. По паспорту мое имя Абубакар, но зовут меня Абдулманап. В детстве я поменял имя на Абдулманап. Нужно паспорт поменять, посмотрим. Проблема только в том, что у меня и в аттестате, и в дипломе имя Абубакар. Есть бюрократические вопросы здесь», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

32-летний спортсмен является чемпионом России по боевому самбо и действующим бойцом UFC. На его счету 16 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА.

Источник: https://tass.ru/sport/16106481
Абубакар Нурмагомедов
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