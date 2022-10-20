Брат Хабиба Нурмагомедова хочет изменить имя в паспорте

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов заявил, что хочет сменить паспорт в связи со сменой имени.

«Меня называют Манап многие, потому что знают меня с детства и так далее. По паспорту мое имя Абубакар, но зовут меня Абдулманап. В детстве я поменял имя на Абдулманап. Нужно паспорт поменять, посмотрим. Проблема только в том, что у меня и в аттестате, и в дипломе имя Абубакар. Есть бюрократические вопросы здесь», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

32-летний спортсмен является чемпионом России по боевому самбо и действующим бойцом UFC. На его счету 16 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА.