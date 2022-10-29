Брат Нурмагомедова завил о намерении стать чемпионом UFC к 2024 году

Сегодня, 18:03
Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов в своих соцсетях заявил, что планирует в ближайшие два года стать чемпионом UFC.
«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро», — написал Нурмагомедов.
На счету Умара Нурмагомедова 15 побед и 0 поражений. В настоящее время Умар идет на серии из трех побед в лиге UFC.