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Сегодня, 17:35

Братья Емельяненко могут выступить на следующем турнире Ural FC

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Президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин рассказал о планах лиги по организации следующих боев для Александра и Ивана Емельяненко.

«У нас в плане есть проведение турниров с участием Александра и Ивана Емельяненко. 23 мая мы проводим турнир по правилам ММА, а с ними у нас была договоренность о проведении боев по боксу в перчатках для ММА и классическому боксу. У нас взаимодействие осуществляется по плану, и думаю, они выступят или на следующем турнире, или на событии в Москве. Я нахожусь постоянно на связи с Александром и Иваном и обсуждаю с ними все возможные варианты», — цитирует Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем поединке Александр Емельяненко победил во втором раунде блогера Евгения Ершова. Бой прошел в мае прошлого года.

Иван Емельяненко в марте нынешнего года одолел единогласным решением судей бойца поп-ММА Али Хейбати.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Иван Емельяненко
ММА
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