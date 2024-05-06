Братья Емельяненко могут выступить на следующем турнире Ural FC

Президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин рассказал о планах лиги по организации следующих боев для Александра и Ивана Емельяненко.

«У нас в плане есть проведение турниров с участием Александра и Ивана Емельяненко. 23 мая мы проводим турнир по правилам ММА, а с ними у нас была договоренность о проведении боев по боксу в перчатках для ММА и классическому боксу. У нас взаимодействие осуществляется по плану, и думаю, они выступят или на следующем турнире, или на событии в Москве. Я нахожусь постоянно на связи с Александром и Иваном и обсуждаю с ними все возможные варианты», — цитирует Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем поединке Александр Емельяненко победил во втором раунде блогера Евгения Ершова. Бой прошел в мае прошлого года.

Иван Емельяненко в марте нынешнего года одолел единогласным решением судей бойца поп-ММА Али Хейбати.