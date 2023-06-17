Братья Нурмагомедовы и Махачев посетят турнир Eagle FC 52 в Дагестане

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о том, кто из именитых гостей посетит 52-й турнир лиги.

«Дальше у нас будут поединки. Я сам не хотел держать чемпионов организации, потому что у нас был простой. Раньше мы отпускали наших спортсменов только в UFC и Bellator, а теперь некоторые наши чемпионы дерутся в ACA. Начнем все заново, наберем новых чемпионов. На Eagle FC 52 мы пригласили многих гостей. Это, конечно же, наш чемпион Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Усман Нурмагомедов. Всех наших ребят из школы Абдулманапа Нурмагомедова», — приводит слова Завурова MMA.Metaratings.ru.

Eagle FC 52 пройдет в селении Хучни Табасаранского района Дагестана 17 июня. В главном бою встретятся Анвар Чергесов и Руслан Туяков.