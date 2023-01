Мэтт Браун: «Чендлер выбирает путь Артуро Гатти, когда может стать Мейвезером»

Полусредневес UFC Мэтт Браун (23-19) считает, что Майкл Чендлер (23-8) мог бы стать доминирующим чемпионом, если бы он выходил на бой с правильным планом, а не дрался ради фанатов.

Также он вспомнил бой Флойда Мейвезера (50-0) и Артуро Гатти (40-9) в 2005-м, когда Мейвезер уверенно победил Гатти техническим нокаутом в 6-м раунде.

«Есть два плана на бой: либо ты дерешься ради фанатов, либо ради себя, — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer. — У меня такое чувство, что Чендлер дерется ради фанатов.

Флойд легко разобрал его [Гатти] по частям. Гатти так и не развил свои навыки. Чендлер, как бы ни было лестно сравнивать его с Артуро Гатти, может завоевать титул. Мы же знаем, что он мог побить Дастина Порье, будь у него правильный геймплан. Но он пошел на поводу у Дастина, он действовал в стиле Джастина Гэтжи.

Чем нам запомнился Артуро Гатти? Ожесточенными боями. Чем на запомнился Мейвезер? Отсутствием ожесточенных боев. Он разбирал своих оппонентов по кусочкам. Я уважаю Майкла Чендлера и ему решать, как строить карьеру, но он может стать доминирующим чемпионом. Просто он предпочитает этого не делать. Он выбирает путь Артуро Гатти, когда может стать Флойдом Мейвезером».

Чендлер проиграл Дастину Порье (29-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на в Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.