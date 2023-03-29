Брайан Ортега отказался от боя с Илией Топурией

Третий номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (15-3) заявил, что не будет драться с грузинским бойцом, 9-м номером рейтинга Илией Топурией (13-0) до тех пор, пока он не поднимется в рейтинге.

«Такие парни, как Илия Топурия, постоянно вызывают меня, — сказал Ортега The Schmo. — Я с радостью опущу их на землю, но как только они поднимутся на мой уровень. Только тогда они могут бросать мне вызов. Ты не можешь полагаться на свой рот, чтобы подняться в рейтинге. Им придется драться, чтобы сразиться со мной».

В ответ Топурия написал в Twitter: «Все, что я от тебя слышу, — это отговорки. Я надеялся, что ты примешь бой, потому что в твоих жилах течет мексиканская кровь, а мексиканцы обычно не отказываются от сражений. Ты не уверен в себе!»

Ортега в прошлом бою проиграл Яиру Родригесу (15-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 16 июля 2022-го на UFC on ABC 3 в Элмонте, США.

Топурия в прошлом бою одолел Брайса Митчелла (15-1) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.