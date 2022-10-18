Брайс Митчелл бросил вызов Джо Рогану: «Земля плоская. Я могу это доказать»

Непобежденный полулегковес UFC Брайс Митчелл (15-0) записал гневное видеосообщение, адресованное комментатору UFC Джо Рогану. Митчелл раскритиковал Рогана за то, что тот постоянно высмеивает Общество плоской Земли.

«Джо Роган несет чушь обо мне и о моей маме. Он не останавливается. Я и моя мама прямо сейчас скажем тебе, что Земля плоская, — начал Митчелл. — Она не движется со скоростью 600 с чем-то тысяч миль в час и постоянно парит во Вселенной. Земля плоская, она неподвижна.

Звезды и Солнце вращаются вокруг нас. Я могу это доказать. Я бы с удовольствием поспорил с тобой, Джо Роган, потому что устал от того, что ты постоянно высмеиваешь плоскоземельцев. Если ты так уверен в себе, давай поспорим, потому что я устал от того дерьма, что ты публикуешь.

Ты пытаешься скормить эту ложь, чтобы заставить думать, что, мол, наука права и что Бог не создавал эту Вселенную, что это сделал Большой взрыв. Раньше я был атеистом, потому что раньше верил, что Вселенная появилась после Большого взрыва. Раньше я верил во всю эту чушь. Джо, я так устал слушать твой бред о плоской Земле, что якобы плоскоземельцы — глупые люди. В дебатах я поставлю тебя на место и ты ничего не сможешь сказать.

Гравитации нет, есть плотность. Бумага падает, потому что она более плотная, чем воздух. Нет никакой волшебной гравитации. Нет никаких доказательств гравитации. Есть только доказательство плотности. Я буду дискутировать с тобой один на один. Я знаю, что ты не примешь этот вызов! Держу пари, что ты неженка!

Твоя чушь уводит людей от святого духа. Вселенная появилась не в результате Большого взрыва, и мы не высаживались на Луну. Когда ты поймешь, что Бог создал Вселенную, ты поймешь, что Большой взрыв — это чушь. Большая Медведица и Малая Медведица всегда находятся в том же положении, а значит, Вселенная не расширяется!"

Митчелл следующий бой проведет против Илии Топурии (12-0) 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.