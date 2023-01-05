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Брайс Митчелл: «Перед боем с Топурией я чувствовал присутствие Бога. Был уверен, что выиграю»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец полулегкого веса UFC Брайс Митчелл впервые подробно прокомментировал поражение Илие Топурии в прошлом декабре.

«Я не был готов на 100 процентов из-за гриппа, — сказал Митчелл в интервью ESPN. — Как жаль, что я заболел... я просто физически не был способен драться, хотя очень хотел, и был очень уверен в себе. Хотя я устал сразу же, спустя две минуты, я все равно был уверен, что надеру ему зад, был уверен в себе. Мне не стоило проводить тейкдауны, я сильно устал из-за них. Нужно было бросать джебы и кроссы.
Я вышел на этот бой с мышлением чемпиона. Я проделал прекрасную работу в кэмпе, я чувствовал присутствие Бога перед боем. Я помню, шел на бой, говорил с Богом: «Мы сильные, мы победим». У меня было это ощущение, которое всегда есть у меня перед боями... Но я не хочу принижать его [Топурии] заслуги. Он очень хорош. Очень, очень хорош. Я принял в этом бою немалый ущерб для мозга, парочка месяцев мне точно понадобится. Подерусь в следующий раз, когда снова закончатся деньги, то есть, к лету (смеется)».

10 декабря Митчелл проиграл Топурии удушающим приемом на UFC 282 в Лас-Вегасе.

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