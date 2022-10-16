Брайс Митчелл — Топурии: «Я встану с дивана и надеру тебе зад»

Непобежденный полулегковес UFC Брайс Митчелл (15-0) оставил грозное послание испанскому бойцу ММА грузинского происхождения Илие Топурии (12-0).

«Вижу, что Илия Топурия сейчас вызывает меня на бой, — сказал Митчелл на видео, опубликованном в Twitter. — Он идет в Twitter и публикует фотографию своего пресса. Эй, приятель, ты видишь это? (Показывает на живот.) Я ем печенье с арахисовым маслом около трех недель, и я все равно встану с дивана и надеру тебе задницу. Погнали, дружок. Я устал от того, что ты произносишь мое имя своим грязным ртом. Не стоило этого делать».

Топурия заменит Мовсара Евлоева (16-0) и подерется с Митчеллом 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе.