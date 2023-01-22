Дейвесон Фигейредо: «Я многого добился, но пришла пора покинуть этот дивизион»

Бразилец Дейвесон Фигейредо прокомментировал поражение от мексиканца Брэндона Морено в титульном бою в наилегчайшем весе на UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«К сожалению, пришла пора покинуть этот дивизион. Поздравления Брэндону, а я поднимаюсь в весе. Попадание в глаз? Сегодня был вечер Брэндона, мне показалось, что был тычок в глаз. Я почувствовал, что это был тычок, надеюсь, у меня не будет долговременных последствий для глаза. Всем спасибо, кто поддерживал меня, мне тяжело гонять в эту категорию, я поднимаюсь. Я много чего добился, я дрался для того, чтобы показать людям, что им все по плечу», — сказал Фигейредо.

Это четвертый бой между спортсменами: две победы на счету Морено, одна — на счету Фигейредо и одна ничья.