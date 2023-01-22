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Сегодня, 13:15

Гловер Тейшейра: «Алекс Перейра перейдет в полутяжелый вес и станет чемпионом»

Гловер Тейшейра анонсировал потенциальный переход чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры в полутяжелый вес
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра (33-9) заявил, что он надеется, что его друг и чемпион среднего дивизиона Алекс Перейра (7-1) в будущем станет чемпионом полутяжелого веса.

«Пришло время сфокусировать свою энергию на нашем новом чемпионе Алексе Перейре, — сказал Тейшейра на пресс-конференции после UFC 283. — Он пару раз защитит титул, перейдет в полутяжелый и станет чемпионом здесь. Я в этом уверен. Я бы хотел, чтобы мы выступали в эпоху Ройса Грейси, когда не было раундов, но эта жесткость и стойкость уже идет во вред моему здоровью. Я просто не успеваю за молодыми парнями».

Тейшейра проиграл Джамалу Хиллу (12-1) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). После боя бразилец объявил о завершении карьеры.

Алекс Перейра
UFC
ММА
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