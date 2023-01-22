Гловер Тейшейра: «Алекс Перейра перейдет в полутяжелый вес и станет чемпионом»

Экс-чемпион UFC Гловер Тейшейра (33-9) заявил, что он надеется, что его друг и чемпион среднего дивизиона Алекс Перейра (7-1) в будущем станет чемпионом полутяжелого веса.

«Пришло время сфокусировать свою энергию на нашем новом чемпионе Алексе Перейре, — сказал Тейшейра на пресс-конференции после UFC 283. — Он пару раз защитит титул, перейдет в полутяжелый и станет чемпионом здесь. Я в этом уверен. Я бы хотел, чтобы мы выступали в эпоху Ройса Грейси, когда не было раундов, но эта жесткость и стойкость уже идет во вред моему здоровью. Я просто не успеваю за молодыми парнями».

Тейшейра проиграл Джамалу Хиллу (12-1) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). После боя бразилец объявил о завершении карьеры.